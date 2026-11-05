Kırıkkale'de 792 sentetik hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen operasyonda 792 adet sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda H.H.Ü.'nün aracında yapılan aramada 792 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrı bir çalışmada ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı