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Kırıkkale'de 6 Gündür Kayıp Olan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 6 gün önce kaybolan 47 yaşındaki S.G.Y. için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, Kızılırmak kenarında detaylı araştırmalar yapıyor ancak henüz bir bulguya ulaşılmış değil.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 6 gündür kayıp olan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor.

Çelebi ilçesinde 6 gün önce evinden ayrılan 47 yaşındaki S.G.Y.'den halen haber alınamıyor. Ailesi tarafından yapılan kayıp ihbarının ardından jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekipler, arama çalışmalarını Köprü köy yakınında bulunan Kızılırmak kenarında yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarının hem karadan hem de su altı ekipmanlarıyla detaylı şekilde yapıldığı ve kayıp kadınla ilgili şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızılırmak Jandarma Çelebi AFAD

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