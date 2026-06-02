Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalarda, "bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı. Ekipler, "muhkem eşyayı kırarak hırsızlık" suçundan 2 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen A.Ö.'yü de saklandığı adreste yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı. Ayrıca "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P. ile "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. de polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, yasal işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı