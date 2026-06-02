Haberler

Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalarda, "bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı. Ekipler, "muhkem eşyayı kırarak hırsızlık" suçundan 2 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen A.Ö.'yü de saklandığı adreste yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı. Ayrıca "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P. ile "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. de polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, yasal işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim

Özkan Yalım'ın iddiaları, Özgür Özel'in umutlarını iyice bitirecek

ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı

Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Arda Güler'in sevgilisini görenler aynı yorumu yapıyor

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! En ucuzu dahi dudak uçuklattı
Kaya Çilingiroğlu, TFF Başkanlığı için Fatih Terim'in ismini verdi

TFF Başkanlığı için Galatasaraylı efsanenin ismini verdi

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi