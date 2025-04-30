İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye 2. dalga operasyonu! Çok sayıda kişi için tutuklama talebi
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Suçları arasında 'kasten yaralama', 'alkollü araç kullanma' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' yer alıyor.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ahılı köyünde "kasten yaralama" ve "alkollü araç kullanma" suçlarından aranan H.Ç. (37), hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunması nedeniyle gözaltına alındı. Delice ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan aranan S.Ç. (68), hakkında kesinleşmiş 3 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu belirlenerek yakalandı. Hacılar beldesinde düzenlenen operasyonda ise "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan G.A. (42) bulunduğu adreste gözaltına alındı. Keskin ilçesinde yapılan çalışmalarda da "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan aranan B.A. (45), hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.