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Kırıkkale'de 24 Suçtan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 24 Suçtan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla, 24 ayrı suçtan 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.T. ismindeki firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 24 ayrı suçtan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, F.T. isimli şahsın "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan 24 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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