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Kırıkkale'de Aranan 2 Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Kırıkkale'de Aranan 2 Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Hükümlülerden birinin 4 yıl 10 ay 10 gün, diğerinin ise 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenirken, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, "Türk vatandaşlarının veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkmasını sağlamak" suçundan aranan H.A. (52) ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan aranan B.B. (23) yakalandı.

H.A'nın 4 yıl 10 ay 10 gün, B.B'nin ise 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan 2 hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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