Kırıkkale'de 80 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Y.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca başka bir hükümlü A.S. da gözaltına alındı.
Kırıkkale'de 17 ayrı suçtan hakkında 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y. (30) ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.S. (37) gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE