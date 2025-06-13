Kırıkkale'de 15 Yaşındaki Çocuğun Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Testi Pozitif Çıktı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hisar köyünde yaşayan 15 yaşındaki çocuğun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olan 15 yaşındaki S.E., vücuduna tutunan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Birkaç gün sonra rahatsızlanan çocuk, daha sonra hastaneye başvurdu. Aynı gün alınan numuneler, Ankara'daki Referans Laboratuvarı'na gönderildi.

Laboratuvardan gelen sonuçlara göre S.E.nin, KKKA testinin pozitif olduğu belirlendi. Bunun üzerine hasta, ileri tedavi için Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde taburcu edilmesinin planlandığı öğrenildi. - KIRIKKALE