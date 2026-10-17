Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kırıkkale-Bala yolunda takla atan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale-Bala yolunda takla atan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale-Bala yolunda saat 02.00 sıralarında yağışlı havada kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, hastanelere kaldırılan diğer 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de yağışlı havada kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kırıkkale-Bala yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Hatay'a seyir halinde olan Ö.Ç. (49) idaresindeki 37 AAV 273 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün yağışlı havada yol ayrımını fark edememesi sonucu trafik levhalarına çarptıktan sonra boş araziye savrularak takla attı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yolculardan Selime Çakır (71), E.N.Ç. (24), E.Ç. (20) ve S.Ç. (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selime Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden diğer 4 yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 73 sitede yayınlandı.
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş kazandı, Sergen Yalçın patladı: Gördük çöpleri

Sergen'den Beşiktaş'ın yükselişine olay çıkış: Gördük çöpleri

İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İstanbul Valisi duyurdu! Bu hattaki yapıların hepsi yıkılacak
Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

Kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! 'Maaşıma sayın' deyip gidiyor

Galatasaray'da şok ayrılık! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor