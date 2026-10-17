Kırıkkale-Bala yolunda takla atan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de yağışlı havada kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kırıkkale-Bala yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Hatay'a seyir halinde olan Ö.Ç. (49) idaresindeki 37 AAV 273 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün yağışlı havada yol ayrımını fark edememesi sonucu trafik levhalarına çarptıktan sonra boş araziye savrularak takla attı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yolculardan Selime Çakır (71), E.N.Ç. (24), E.Ç. (20) ve S.Ç. (49) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selime Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden diğer 4 yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı