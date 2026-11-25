Kırıkhan'da şarampole yuvarlanan tır alev aldı, sürücü HBB ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkhan Çiloğlan Mahallesi'nde şarampole yuvarlanan tırda yangın çıktı; yaralanan sürücü HBB ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangında tır kullanılmaz hale geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarampole yuvarlanan tırda çıkan yangında sürücü yaralandı.
Çiloğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şarampole yuvarlanan tırda yangın çıktı.
Yaralanan sürücü, HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Tırdan yükselen alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında tır kullanılmaz hale geldi.
Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı