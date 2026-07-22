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Kırıkhan'da park halindeki FİAT alevlere teslim oldu

Kırıkhan'da park halindeki FİAT alevlere teslim oldu
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halinde bulunan bir FİAT marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Ekipler soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan FİAT marka otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın önünde park halinde bulunan FİAT marka otomobilden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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