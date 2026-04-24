Kırıkhan'da otomobil yangını
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobil araçta çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobil araçta çıkan yangın söndürüldü.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobildeki araç motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, aracı sarmadan kontrol altına alınırken, olayın ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araç zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı