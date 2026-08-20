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Kırıkhan'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

Kırıkhan'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kırıkhan ilçesi Baldıran Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Sazlık alanda aracı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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