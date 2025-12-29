Kırıkhan'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentte meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi Tav Konteyner Kentte meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelileri olarak aranan K.G. ile M.E.Ç. adlı 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen K.G. ile M.E.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY