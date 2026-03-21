Kırıkhan'da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu hafif ticari araç devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Torun Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı