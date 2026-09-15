Haberler

Kırıkhan’da hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Kırıkhan’da hafif ticari araç alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hafif ticari araç ve bahçede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hafif ticari araç ve bahçede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Yangında hafif ticari araç alevlere teslim olurken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?

Skandal ifadeyi kullanan da bir kadın: Kocan nerede?
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Birleşik Krallık'ta tarihi çıkış! 3 liderden ayrılık mesajı
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim

İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim
Greenwood'dan taraftarlarına mesaj

Maçın ardından söyledikleri çok konuşulacak cinsten
Leeds United, Newcastle United ile resmen dalga geçti: Tarihi skor

Newcastle United ile resmen dalga geçtiler: Tarihi skor
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu

Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere o soktu