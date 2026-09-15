Kırıkhan’da hafif ticari araç alevlere teslim oldu
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hafif ticari araç ve bahçede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hafif ticari araç ve bahçede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Yangında hafif ticari araç alevlere teslim olurken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı