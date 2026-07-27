Hatay'da Şantiye Deposu Alevlere Teslim Oldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bir şantiye deposu yangında tamamen yandı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, koordineli bir müdahaleyle alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan şantiye deposu kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiye içerisindeki depo alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında depo kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı