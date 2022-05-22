Kırgızistan'da 8 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

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Kırgızistan'da 8 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırgızistan'da 8 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kırgızistan'ın Özbekistan sınırında ekskavatör taşıyan bir tırın Çeçme sınır kapısına çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan'ın Özbekistan sınırında ekskavatör taşıyan bir tırın Çeçme sınır kapısına çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, dün yerel saatle 16.00 sıralarında bakanlığa ait ekskavatör yüklü bir tırın Özbekistan sınırındaki Çeçme sınır kapısına çarptığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Tırın, yaşanan sel felaketi nedeniyle Bocoy köyüne ekskavatör götürdüğü belirtilirken, "Kaza sonucu 2'si Acil Durumlar Bakanlığı çalışanı olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı" denildi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Batken Bölgesi İdaresi Başkan Yardımcısı Adılbek Gıyazov, kazanın ardından Kırgızistan'dan 6 araç ve 40 kurtarma görevlisinin, Özbekistan'dan da 4 aracın olay yerine sevk edildiğini söyledi.

"16 araç zarar gördü"

Kaza yerine giden Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev yaptığı açıklamada, Kırgızistan ve Özbekistan kurtarma ekipleri tarafından sınır kapısında zarar gören araçların kaldırıldığını aktardı. Olay yerinde bulunan kişiler, tırın korna çalarak sınır kapısına geldiğini ve şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylerken, Bakan Acikeyev, "Belli bir hızla gelen tır 16 arabaya zarar verdi" dedi. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı Fergana Bölge İdaresi Başkanı İlhomcan Koçkarov da, 2 ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Kırgız kurtarma ekiplerine yardıma geldiklerini ifade etti. - BİŞKEK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırgızistan, Özbekistan, Kaza, 112, 3. Sayfa, Haberler

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