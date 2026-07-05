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İzmir'de kaza yapan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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İzmir'in Kiraz ilçesinde saman yüklü traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Mehmet Karaca, hastaneye giderken hayatını kaybetti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde kontrolden çıkarak kaza yapan saman yüklü traktörün sürücüsü, tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastane yolunda hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Temmuz günü saat 22.40 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı Mersinlidere Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karaca (58) idaresindeki 35 AB 2495 plakalı traktör ile virajlı yolda dönüş yapıldığı esnada, araca takılı römorkta yüklü olan saman balyaları devrildi. Balyaların dökülmesinin ardından kontrolden çıkan traktörün yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi.

Hastaneye giderken vefat etti

Meydana gelen kazada yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Karaca, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine doğru yola çıkarıldı. Sürücü Karaca, hastaneye sevk edildiği esnada yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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