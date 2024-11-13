Üye Girişi
Haberler

Kirayı banka yoluyla almak istemeyen ev sahibi, hesabını bile kapattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıkları durulmuyor. Son olarak İstanbul'da yaşanan bir olay şaşkına çevirdi. İddiaya göre; ev sahibi, kiracı para gönderemesin diye IBAN vermedi, hatta banka hesabını kapattı.

Ev sahibi - kiracı anlaşmazlıkları uzun süredir gündemdeki yerini korurken İstanbul Avcılar'da kirayı banka yoluyla almak istemeyen ev sahibinin yaptıkları "yok artık" dedirtti.

Show Haber'de yer alan habere göre; Sinem Kenarcı iki yıldır annesi ve kardeşleriyle bir evde yaşıyor. İddiasına göre ev sahibi kirayı banka yoluyla almak istemiyor, elden ödeyeceksiniz diyor. Hatta bunun için kiranın ödendiği IBAN adresini bile kapattı. Kenarcı "PTT'den parayı ödemeye başladım bu sefer çünkü IBAN verilmiyor bana, almadılar PTT'den, iade düştü, kavga çıktı. Ödüyorum, bakın icra şeyi geldi bana" şeklinde konuştu.

"ANNEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ, BASTONUNU KALDIRDI"

Sinem Kenarcı itiraz dilekçesiyle icrayı durdurdu ama ev sahibini durduramadı. Kenarcı ailesinin iddiasına göre ev sahibi onlara evden çıkacaksınız diyor, sözlü tacizde bulunuyor, eşyalarına zarar vermekle tehdit ediyor. Kenarcı, "Sokakta annemin üzerine yürüdü, bastonunu kaldırdı. Sürekli bir tehdit. Sabahın 5'inde sürekli yukarıdan sesler. Hani gidelim rahatsız olalım sesten diye, artık yukarıdan sandalye mi vuruyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"NE KİRA ÖDÜYORLAR, NE MERDİVEN OTOMATİĞİ"

Mikrofon uzatılan 86 yaşındaki ev sahibi ise "Onlar kira ödeme ödemiyorlar. Ne kirayı ödüyorlar, ne merdiven otomatiği..." dedi. Ev sahibi soru yönelten muhabire "Kim yolladı seni buraya" diye sorup "Ben gazeteciyim" cevabını alınca "Gazeteci falan tanımam ben. Gidin başımdan" diyerek tepki gösterdi.

Kirayı banka yoluyla almak istemeyen ev sahibi, hesabını bile kapattı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası

 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı

Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.