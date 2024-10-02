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Kıran Köyü'nde Nefes Darlığı Nedeniyle Genç Adam Hayatını Kaybetti

Kıran Köyü'nde Nefes Darlığı Nedeniyle Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kıran Köyü'nde, kestane bahçesine giden 37 yaşındaki Mustafa Aktaş, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Nefes darlığı sorunuyla mücadele eden Aktaş'ın cenazesi otopsi için Adi Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Köşk ilçesine bağlı Kıran Köyü'nde kestane bahçesine giden 37 yaşındaki Mustafa Aktaş, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Bir süredir nefes darlığı yaşadığı öğrenilen şahsın cansız bedeni otopsi için Adi Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Köşk ilçesine bağlı kırsal Kıranköy'de ikamet eden 37 yaşındaki Mustafa Aktaş sabah saatlerinde eşiyle birlikte köyün üst bölgesinde bulunan yayladaki kestane bahçesine gitti. Akşam saatlerinde Mustafa Aktaş'ın fenalaştığını gören eşi, durumu komşularına haber vererek yardım istedi. Aldıkları haber üzerine bir yandan 112 Acil Servis'e arayıp yardım isteyen köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aktaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile Ataş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan Adi Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Aktaş Otopsi Köşk

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