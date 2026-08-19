Haberler

Eskişehir'de scooter kazası: Alkol etkisindeki kadın yola sızdı

Eskişehir'de scooter kazası: Alkol etkisindeki kadın yola sızdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir kadın, kiraladığı scooterdan düşerek yol ortasında yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının alkolün etkisiyle bilincini kaybettiğini belirledi. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Eskişehir'de kiraladığı scooterdan düşerek yol ortasında sızan alkollü kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kadın şahsı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, kiraladığı scooterdan düşen kadının alkolün etkisiyle sızdığını belirledi. Sağlık kontrolünde herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı 'Hz. İsa' rüyası akıl alır gibi değil

Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil
Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte

Fenerbahçe'nin kaderi oldu! Dünyada böylesi yok

Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi

Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi
Herkes nikah bekliyordu! Sefo'nun evlilik teklifi bakın ne çıktı

Herkes nikah bekliyordu! Sefo'nun evlilik teklifi bakın ne çıktı
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu