Eskişehir'de scooter kazası: Alkol etkisindeki kadın yola sızdı

Eskişehir'de kiraladığı scooterdan düşerek yol ortasında sızan alkollü kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kadın şahsı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, kiraladığı scooterdan düşen kadının alkolün etkisiyle sızdığını belirledi. Sağlık kontrolünde herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı