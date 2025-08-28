Kiracıdan Biber Gazlı Saldırı: Anne ve Kızı Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu'da kiracı, kira ödemeleri nedeniyle tartıştığı ev sahibi anne ve kızına biber gazı ile saldırdı. Olayda fenalık geçiren kadınlar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da yolda yaşanan tartışma sonrası ev sahibi anne ile kızının, kiracısı tarafından biber gazlı saldırısına maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta, ev sahibi S.Ö. ve annesi Z.Ö., kira parasını eksik yatıran ve ödemekte geciken kiracısını evden çıkması yönünde uyarılarda bulundu.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., anneyle kızına biber gazıyla saldırdı. Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K.'nin ifadesi alındı.

Öte yandan yaşanan gerginlik ve sonrasında kiracının biber gazlı saldırı anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ

