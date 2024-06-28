Kınalıada'da Tekmeli Yumruklu Kavga: Polis Tarafları Ayırdı

Kınalıada'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda bir kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gün Kınalıada'da Şehir Hatları Vapur İskelesi önündeki iskele meydanında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Vücuduna aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL