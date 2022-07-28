Kimyasal ürün yüklü kamyon otobanın ortasında patladı Çin'de seyir halindeki plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, devrilmesinin ardından otobanın ortasında patladı. Çin'de seyir halindeki plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, devrilmesinin ardından otobanın ortasında patladı. Çin'in Shandong eyaletine bağlı Zibo şehrinde otobanda seyir eden plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, lastiklerinden birinin patlaması nedeniyle devrildi. Kamyonda devrilmenin etkisi ile yangın çıkarken, kimyasal maddeler nedeniyle kısa süre sonra patlama meydana geldi. 19 Temmuz'da meydana gelen olayda otoban savaş alanına dönerken, kazada can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Alev topuna dönen kamyon yaklaşık 45 dakikada söndürüldü. Patlama ve yangın nedeniyle otobandaki iki araçta maddi hasar oluşurken, patlamanın yaşandığı kamyon kullanılamaz hale geldi. - PEKİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Zibo 3. Sayfa Haberler

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