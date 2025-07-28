Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi
İstanbul'da bir toplu taşıma aracında bir genç, kimseye aldırmadan bali olduğu düşünülen uyuşturucu maddeyi kullandı. Gence, diğer yolcuların da bir şey demediği görüldü.
İstanbul'da bir gencin bindiği toplu taşıma aracında kimseyi umursamadan bali çektiği anlar kaydedildi.
TOPLU TAŞIMADA SKANDAL GÖRÜNTÜ
Uzmanlar, uyuşturucu kullanımının çok küçük yaşlara indiğini sık sık belirtirken, bunu kanıtlayacak bir olay yaşandı. İstanbul'da bir toplu taşımada skandal görüntüler kaydedildi.
KİMSEYE ALDIRMADAN BALİ ÇEKTİ
Bir genç, bindiği toplu taşımada koltuğa oturup kimseye aldırmadan bali olduğu düşünülen uyuşturucu maddeyi kullandı. Gencin yanındaki yolcunun da şaşırarak genci izlediği görüldü.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa