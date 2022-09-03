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Şüpheli şahıs gurbetçilerin oturduğu sitedeki araçların lastiklerini kesti, camları kırdı

3. Sayfa Haberleri

Şüpheli şahıs gurbetçilerin oturduğu sitedeki araçların lastiklerini kesti, camları kırdı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde ikamet eden gurbetçi vatandaşları kimliği belirsiz bir kişi canından bezdirdi.

Şüpheli şahıs gurbetçilerin oturduğu sitedeki araçların lastiklerini kesti, camları kırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde ikamet eden gurbetçi vatandaşları kimliği belirsiz bir kişi canından bezdirdi. Site önündeki araçların lastiklerini kesen, tek tek kapıları zorlayan ve camları kıran saldırgan nedeniyle sitede oturan gurbetçi vatandaşlar zor günler geçiriyor.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde daha çok gurbetçi vatandaşların oturduğu siteye Mesut Y. İsimli kişi saldırı gerçekleştirdi. Site önünde park eden araçların lastiklerini kesen, kapıları tek tek zorlayan ve camları kıran saldırgan, polis ekiplerine bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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