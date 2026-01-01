Haberler

Kilis Valisi Şahin'den yeni yıl denetimi

Kilis Valisi Tahir Şahin, yeni yıl tedbirleri kapsamında jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Kent genelinde 177 ekip ve 900 güvenlik personeliyle karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, yeni yıl tedbirleri kapsamında Kilis,Seve kontrol noktasını ziyaret ederek jandarma ekipleriyle bir araya geldi. Kontrol noktasında görev yapan personelle selamlaşan Vali Şahin, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Şahin, kent genelinde toplam 177 ekip ve 900 güvenlik personelinin görev yaptığını belirtti. Karla mücadele kapsamında 134 ekibin sahada aktif olarak çalıştığını ifade eden Şahin, olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Karla mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Şahin, 433 personelin gün boyunca ulaşımın aksamaması için sahada görev yaptığını kaydetti.

Vali Şahin, "Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KİLİS

