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Kilis Valiliği motosiklet sürücülerine kask takmaları çağrısında bulundu

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Kilis Valiliği motosiklet sürücülerine kask takmaları çağrısında bulundu
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Kilis Valiliği, sosyal medya hesabından motosiklet sürücülerine ve yolculara kask takmaları çağrısında bulundu. Paylaşımda kaskın hayati önem taşıdığı vurgulanarak “Bir kask, bir hayat, bir gelecek” ve “Kaskınız, kaskonuzdur” mesajlarıyla trafik kurallarına uyulması istendi.

Kilis Valiliği, motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımının önemine dikkat çekerek trafik güvenliği çağrısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilendirme mesajında, motosiklet sürücülerinin ve yolcuların kask takmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Her yolculuğun sonunda kendilerini bekleyen sevdikleri olduğu hatırlatılan paylaşımda, sürücü ve yolcuların motosiklete binerken mutlaka kask takmaları istendi.

Paylaşımda, "Bir kask, bir hayat, bir gelecek" ve "Kaskınız, kaskonuzdur" mesajlarıyla trafik kurallarına uyulması ve güvenli bir şekilde eve ulaşılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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