Kilis'te Yol Kontrolünde Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi

Kilis'te yol kontrolünde çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Kilis Kocabeyli yol kontrol noktasında durdurulan H.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 bin 420 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ile 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - KİLİS