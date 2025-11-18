Kilis'te Yol Kontrolünde Kaçak Sigara ve Alkol Ele Geçirildi
Kilis Kocabeyli yol kontrol noktasında yapılan denetimde, bir araçta 2 bin 420 paket kaçak sigara ve 2 litre kaçak alkol bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kilis Kocabeyli yol kontrol noktasında durdurulan H.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 bin 420 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ile 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa