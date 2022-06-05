Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu - Haberler

Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu Kilis'in Polateli ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kilis'te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu KİLİS - Kilis'in Polateli ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde yedikleri akşam yemeğinden sonra baş ağrısı ve kusma şikayeti olan İbrahim Turanalp, Mine Turanalp, Cahide Özdemir, Cemile Turanalp ile Berat Turanalp, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişinin yedikleri yemekten zehirlendikleri olayda hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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