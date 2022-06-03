Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi - Haberler

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Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kilis'te yanarak hayatını kaybeden 2 kardeş tek tabutla ülkelerine gönderildi

Kilis'te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş, yapılan otopsilerinin ardından tek tabuta konarak Suriye'nin Çobanbey ilçesine gönderildi.

Kilis'te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan yabancı uyruklu 2 kardeş, yapılan otopsilerinin ardından tek tabuta konarak Suriye'nin Çobanbey ilçesine gönderildi.

Bugün öğle saatlerinde Aşit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Alkanlar Apartmanı'nın 2. katındaki bir dairede elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsilerinin ardından ailelerinin isteği üzerine tek tabuta konarak Suriye'nin Çobanbey ilçesine gönderildi. - KİLİS

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