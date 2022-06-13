Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı - Haberler

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Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kilis'te yabancı uyruklular arasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kilis'te, yabancı uyruklu 2 akraba grup arasında sopalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kilis'te, yabancı uyruklu 2 akraba grup arasında sopalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Samancılar Sokak üzerinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa, kemer ve bıçaklarla birbirlerine giren şahıslardan 3'ü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. - KİLİS

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