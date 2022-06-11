Kilis'te yabancı uyruklular arasında kavga: 1 yaralı - Haberler

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Kilis'te yabancı uyruklular arasında kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te yabancı uyruklular arasında kavga: 1 yaralı

Kilis'te yabancı uyruklular arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kilis'te yabancı uyruklular arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi 500 Evler semtinde aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu Mohammed Türkmeni ile Muhammed Afaş tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Türkeni, ekmek bıçağı ile Afaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Afaş'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken firar eden Mohammed Türkmeni'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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