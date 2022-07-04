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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'in Polateli ilçesinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kilis'in Polateli ilçesinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Polateli ilçesinde İl jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Polateli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi .Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polateli Jandarma Kenevir Kilis 3. Sayfa Haberler

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