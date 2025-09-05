Haberler

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 215 Bin Hap Ele Geçirildi


Kilis'te polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Kilis'te polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında A.B. isimli şüphelinin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 215 bin 312 adet captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında TCK 188. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
