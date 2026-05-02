Kilis'te traktör kazası: 1 ölü

Kilis'te tarlada sürüm yapan traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Kilis merkeze bağlı Beşenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamit Özcan'ın kullandığı 79 DY 514 plakalı traktör, tarlada sürüm yaptığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 64 yaşındaki sürücü Hamit Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından Özcan'ın cenazesi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

