Kilis'te Traktör Devrildi: 10 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 10 aylık bir bebek hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki traktör yokuş çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan traktörde bulunan 10 aylık Barış Alper Tekin olay yerinde hayatını kaybederken sürücü M.T. ve H.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
