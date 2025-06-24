Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Kilis'in Aşıt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 3 tekerlekli motosiklet devrildi. Sürücü Hatice Aslan ağır yaralanırken, yanında bulunan Emine Özdemir hafif yaralandı. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kilis'in Aşıt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Vatan Caddesi üzerinde, Albay İbrahim Caddesi istikametinden gelen 79 ABZ 829 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırma çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü 67 yaşındaki Hatice Aslan ağır yaralanırken, araçta bulunan 76 yaşındaki Emine Özdemir ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Aslan, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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