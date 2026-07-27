Kilis’te ticari takside 107 tarihi sikke ele geçirildi

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada, bir yolcuya ait olduğu belirlenen tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 107 sikke ele geçirildi.

Küplüce Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında bir ticari taksi durduruldu. Araçta yapılan kontrolde yolcu olarak bulunan A.T.'ye ait olduğu belirlenen, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 107 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili ele geçirilen sikkelere el konulurken, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı