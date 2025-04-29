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Kilis'te Terör Örgütü Üyesi Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Kilis'te Terör Örgütü Üyesi Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu E.H. isimli şüpheli, Kilis'te gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, PKK/KCK/ PYD- Ypg silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü üyesi E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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