Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Haberler

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Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kilis'te seyir halinde bulunan bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü.

Kilis'te seyir halinde bulunan bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, 79 AAD 508 plakalı otomobil, Ekrem Çetin Mahallesi Çevreyolu üzerinde seyir halinde iken bir anda elektrik kontağından alev altı. Otomobilin ön kısmını alevler sardı. Cayır cayır yanan otomobil, Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Yangın, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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