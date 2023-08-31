Kilis'te Pompalı Tüfekle Dayısını Öldüren Şüpheli ve Babası Adliyeye Sevk Edildi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, pompalı tüfekle dayısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile babası, adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.