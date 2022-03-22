Son dakika haberleri... Polis eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti

KİLİS (İHA) - Polis eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti

KİLİS - Kilis'te hastane önünde silahla eşi tarafından vurulan hemşire hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 08.15 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı. Durumu ağır olan F.S.'nin yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.S. daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim edildi.

H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi.