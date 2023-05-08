Kilis'te petrol istasyonunda silahlı saldırı: 1 yaralı

KİLİS - Kilis'te petrol istasyonunda karşı düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde bulunan petrol istasyonunda otomobille gelen şüpheli I.B. iddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan kişiye pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Ö.G., yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.