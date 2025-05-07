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Kilis'te Park Kavgası Silahlı Saldırıya Dönüştü: 2 Yaralı

Kilis'te Park Kavgası Silahlı Saldırıya Dönüştü: 2 Yaralı
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Kilis'te park yeri nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kilis'te park yüzünden çıkan kavga silahlı saldırıya dönüştü: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te park yeri yüzünden komşular arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde, A.H.B. ve M.Y.B. ile Serkan Ç. ve Serdar Ç. arasında park yeri yüzünden çıkan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan Ç. ve Serdar Ç. tarafından silahla ateş edilmesi sonucu, A.H.B. ve oğlu M.Y.B. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğulun durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, Serkan Ç. ve Serdar Ç.'yi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - 3.Sayfa
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