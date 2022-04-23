Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu.

Kilis'te virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu. Araç içerisinde bulunan 4 kişi boğularak ölürken yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait mevkisinde seyir eden bir otomobil virajı alamayarak sulama kanalına düştü. Araç içerisinde bulunan 7 kişiden 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Kilis Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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