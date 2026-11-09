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Kilis'te okul çevresi denetimleri eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek

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Kilis'te okul çevresi denetimleri eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek Haber Videosunu İzle
Kilis'te okul çevresi denetimleri eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek
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Kilis'te Valilik koordinasyonunda Kilis İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Çalışmaların öğrencilerin güvenli eğitimi için eğitim-öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Kilis'te öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Valilik koordinasyonunda, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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