Kilis'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Kilis'te bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olay, Resul Osman Dağı yolunda meydana geldi.
Kilis'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Resul Osman Dağı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö.'nın kullandığı 79 ABT 773 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan M.Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KİLİS
Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Olaylar 3-sayfa Sağlık kilis Kaza
Sıcak Gelişme:
İsrail'i vuran Hizbullah'tan açıklama: Saldırı Filistin halkımıza destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi.