Kilis'te meydana gelen feci motosiklet kazaları KGYS kameralarına yansıdı. Yaşanan kazalarda bazı sürücülerde kask bulunmaması dikkat çekti.

Kilis'te farklı tarihlerde meydana gelen çok sayıda motosiklet kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kilis Valiliği tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde feci trafik kazaları anbean yer aldı. Yaşanan kazalarda bazı sürücülerde kask bulunmaması dikkat çekti.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda ise, "Bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlık. Aynı yollar, benzer kazalar. Ancak sonuçları değiştirebilecek hayati bir tedbir var: Kask. Kilis'imizde ve farklı illerde meydana gelen gerçek trafik kazalarından derlenen bu görüntüler, kask kullanımının ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. Bir kask, bir hayatı kurtarabilir. Bir aileyi acıdan koruyabilir. Bir geleceği yaşatabilir. Unutmayalım, evde bizi bekleyenler var" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı